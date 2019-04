"Gelbwesten": Aktivisten fordern Polizisten zum Suizid auf

"Victor Hugo dankt euch für Notre-Dame de Paris, aber vergesst nicht die Elenden"...



...stand auf einem Transparent welches die mit den Gelbwesten bekleideten Demonstranten mit sich getragen haben. 😱



Seit vergangenen November gehen diese Demonstranten auf den Strassen von Paris, sie kämpfen um ihre Rechte um mehr Demokratie und um die Abwahl des Macron!



In Italien und auch in Spanien, usw.. schlagen die Wellen hoch, die Demos gegen die EU nehmen rapide zu, aber die Brüssler Bonzen der EU beeindruckt das gar nicht, sie werden staunen was die im Mai stattfindenden Wahlen für ein "Geschenk" für sie übrig hat!



Diese konspirative EU wird zugrunde gehen, die Bonzen der EU werden froh sein wenn sie ihre Haut noch vorher retten und ins EU-Ausland flüchten können!



"So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch..."



"Gott schütze Österreich!“



Das sagte Kurt Schuschnigg bei seiner Abschiedsrede.