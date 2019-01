Geflüchtete Saudi-Araberin auf dem Weg nach Kanada

BANGKOK/OTTAWA. Die junge Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Qunun wird nach der Flucht vor ihrer Familie an diesem Samstag in Kanada erwartet.

Rahaf al-Kunun Bild: APA/AFP/Courtesy of Rahaf Mohammed al-Qu/HANDOUT

Die 18-Jährige hatte in Thailands Hauptstadt Bangkok einen Linienflug in ihre künftige Heimat angetreten. Fotos zeigten, wie sie in der Maschine sitzt.

Ihr Fall hat international Aufsehen erregt: Zwischenzeitlich drohte der jungen Frau, die sich vom Islam losgesagt hat, die Abschiebung zurück nach Saudi-Arabien. Mit einer Kampagne über Twitter gelang es ihr, dies zu verhindern.

Al-Qunun wird nach Angaben der kanadischen Behörden um 11.15 Uhr Ortszeit (17.15 MEZ) in Kanada erwartet. Premierminister Justin Trudeau bestätigte, dass sie Asyl bekommt. Ursprünglich hatte die Saudi-Araberin nach Australien gewollt.

Inzwischen hat sie auch ihr Twitter-Konto, das sie nach Beschimpfungen und Drohungen zwischenzeitlich abgestellt hatte, wieder aktiviert. In Bangkok befand sie sich in der Obhut des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema