Gefahr durch IS-Gefangene in Syrien: Appell an deutsche Regierung

LONDON. Der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abderrahman, hat an die deutsche Regierung appelliert, sich um die in Syrien gefangenen deutschen Terrorkämpfer und ihre Familien zu kümmern. Sie seien eine "tickende Zeitbombe" und Gefahr für Europa.

Nach dem Vorrücken der von Kurden angeführten SDF am Dienstag hätten sich rund 1000 IS-Kämpfer ergeben. Bild: STRINGER (X80002)

Rami Abderrahman sagte am Mittwoch in Berlin, die ausländischen Kämpfer und ihre radikalisierten Angehörigen seien "eine tickende Zeitbombe", die eine Gefahr für Syrien und Europa darstellten. Deutschland müsse hier Verantwortung übernehmen. Abderrahman, der seit 2011 Menschenrechtsverletzungen verschiedener Kriegsparteien dokumentiert, sagte, im Gebiet der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) seien zuletzt 44 deutsche Frauen, die der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zugerechnet werden, und 78 Kinder aus Deutschland registriert worden.

Gefangene müssen zur Rechenschaft gezogen werden

Die Zahl der gefangenen männlichen IS-Kämpfer aus Deutschland sei noch einmal gestiegen, nachdem sich beim Vorrücken der von Kurden angeführten SDF am Dienstag rund 1000 IS-Kämpfer ergeben hätten. Sollten Deutschland und andere europäische Staaten ihre Staatsbürger aus dem IS-Gebiet nicht zurücknehmen, müsse mindestens vorübergehend durch internationale Präsenz in den von den Kurden kontrollierten Gebieten sichergestellt werden, dass sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen würden.

Sollten türkische Einheiten oder die mit dem syrischen Staatschef Bashar al-Assad verbündeten Kräfte eines Tages das aktuell von den SDF kontrollierte Gebiet überrennen, könnten die IS-Gefangenen dies als Gelegenheit zur Flucht nutzen. In der Folge seien noch mehr Terroranschläge in Europa und in der Region zu befürchten.

