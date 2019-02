Franziskus: "Jesus forderte uns auf, nur ein einziges Kunstwerk zu schaffen"

ABU DHABI. Bei einer Messe in Abu Dhabi übte der Papst auch Kritik am Gigantismus seiner Gastgeber.

Der Papst bei seiner Fahrt durch das Stadion. Bild: MARVIN RECINOS (AFP)

Es war die größte öffentliche Zurschaustellung des christlichen Glaubens, die es auf der Arabischen Halbinsel, der Geburtsstätte des Islam, jemals gegeben hat: 180.000 Gläubige waren gekommen, um an einer bewegenden Messe teilzunehmen, die der Papst zum Abschluss seines historischen Besuches im größten Fußballstadion von Abu Dhabi zelebrierte. Da die mit den Fahnen des Vatikans geschmückte "Zayed Sports City" nur 45.000 Plätze hat, wurde der in italienischer Sprache gehaltene Gottesdienst auf riesigen Bildschirmen außerhalb der Arena übertragen. Englische Untertitel garantierten, dass die Worte des katholischen Pontifex von allen Teilnehmern verstanden wurden.

Wie schon am Vortag, als er die "erbärmliche Grobheit" des Jemenkrieges kritisierte und dazu aufforderte, sich der "Logik der bewaffneten Mächte" zu widersetzen, nahm Franziskus auch gestern kein Blatt vor den Mund. In den noch immer von maßlosem Gigantismus geprägten Emiraten erinnerte der Papst Christen und Muslime daran, dass man die Prüfungen des Lebens auch mit einem bescheideneren Lebensstil bewältigen könne.

Verschlüsselte Botschaft

Es bedürfe keiner "übermenschlichen Werke", um "treu (im Glauben) zu sein", ermahnte der Papst seine Gastgeber, die einst mit einem zweistelligen Milliardenbetrag den Bau des höchsten Wolkenkratzers der Welt (in Dubai) finanziert hatten: "Jesus hat uns nicht gebeten, große Werke zu bauen oder mit außergewöhnlichen Gesten auf uns aufmerksam zu machen. Er forderte uns auf, nur ein einziges Kunstwerk zu schaffen, das für jeden möglich ist: nämlich unser eigenes Leben".

Als die 180.000 Gläubigen daraufhin in frenetischen Jubel ausbrachen, lächelte Franziskus. Er wusste, dass seine etwas verschlüsselte Botschaft angekommen war – zumindest bei den katholischen Christen. Sie hatten gestern die wohl einmalige Gelegenheit erhalten, in einem öffentlichen Gebet auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam zu machen sowie vorsichtige Kritik an ihren Arbeitgebern zu üben.

Diese sollten "erleuchtet werden und die Würde aller Menschen respektieren", hieß es, forsch und direkt, in dem in der indischen Konkani-Sprache gesprochenen Gebet. In der philippinischen Tagalog-Fürbitte wurde darum gebeten, dass die Migrantenarbeit am Golf tatsächlich zum Erhalt der (Heimat-)Familien beitrage – was angesichts der niedrigen Löhne und miserablen Arbeitsbedingungen in den Emiraten nur selten der Fall ist.

Die Emirate als Nutznießer

Ob der historische Besuch des Oberhauptes der katholischen Kirche in den Emiraten den interreligiösen Dialog auf der Arabischen Halbinsel wirklich nachhaltig fördern wird, ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Erste Nutznießer der Visite, das ist sicher, werden mit Sicherheit die Emirate selbst sein. Dort war der Besuch des Heiligen Vaters im Stile eines jener "Mega-Events" inszeniert worden, mit denen die Herrscher der sieben Mini-Staaten am Persischen Golf seit Jahrzehnten regelmäßig für Schlagzeilen sorgen. Anstelle von Skihallen, künstlichen Luxusinseln oder Riesenaquarien sei "dieses Mal die Toleranz auf perfekte Art und Weise vermarktet worden", kritisieren Menschenrechtsorganisationen.

Lesen Sie dazu auch den Leitartikel von Eike Clemens Kullmann

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema