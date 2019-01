Frankreich erwartet viel Schnee - Orly strich Flüge

PARIS. Wegen eines erwarteten Schneesturms fallen am Pariser Flughafen am Dienstagabend Dutzende Flüge aus. Jeder dritte Flug werde zwischen 20 und 23.30 Uhr nicht starten oder landen, teilte die zivile Luftfahrtbehörde mit.

Noch sind es nur ein paar Schneeflocken, die die Verliebten in Paris einhüllen. Bild: (AFP)

Auf der Webseite des Flughafens waren am Nachmittag bereits rund 30 Flüge gestrichen - darunter Flüge nach Biarritz, Rom, Berlin und Toulouse. Der Flughafen Charles-de-Gaulle sollte zunächst nicht betroffen sein.

Am Abend wird an der französischen Atlantikküste ein Sturm erwartet, in anderen Teilen des Landes und der Hauptstadt soll es heftig schneien. In der französischen Hauptstadt wird mit zehn bis 15 Zentimeter Schnee gerechnet. Vorsorglich wurden einige Autobahnen für Lastwagen oder sogar ganz gesperrt. In einigen Departements im Zentrum des Landes sollten bis Mittwoch keine Schulbusse fahren.

