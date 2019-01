Flugunfall in Italien - Siebentes Todesopfer gefunden

AOSTA. Nach dem Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs und eines Hubschraubers über dem Rutor-Gletscher im norditalienischen Skigebiet La Thuile ist am Samstag ein sechstes Todesopfer gefunden worden.

Behörden bestätigten indessen, dass es sich bei den drei bisher nicht identifizierten Todesopfern um deutsche Staatsangehörige handelt.

Bei dem tot geborgenen Vermissten dürfte es sich um einen Franzosen handeln, der sich an Bord des Leichtflugzeuges des Typs Jodel D140 befand, berichteten italienische Medien. Gesucht wurde am Samstagvormittag noch nach einem Vermissten, der ebenfalls an Bord des Flugzeugs war. Rettungsteams im norditalienischen Aostatal haben die Suchaktion auf einer Höhe von 2.600 Metern fortgesetzt, die am Freitagabend wegen der Dunkelheit unterbrochen worden war.

Auch ein italienischer Hubschrauber-Pilot und ein deutscher Bergführer, der im Aostatal lebte, sind unter den Todesopfern. Bei den zwei Verletzten handelt es sich um den französischen Piloten des Kleinflugzeuges und eine Schweizerin. Ihr Zustand sei aufgrund mehrerer Frakturen kritisch, aber nicht lebensgefährlich, teilten die Ärzte mit.

