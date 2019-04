Fliegende Raketenrampe – Test geglückt

LOS ANGELES. Weltgrößtes Flugzeug Stratolaunch hat eine Flügelspannweite von 117 Metern.

Absolvierte den Jungfernflug erfolgreich: das weltgrößte Flugzeug Stratolaunch. Bild: APA/AFP

Der Riesenflieger hat zwei Rümpfe, eine Spannweite länger als ein Fußballfeld, und er soll als fliegende Raketenrampe dienen: Das weltgrößte Flugzeug Stratolaunch absolvierte am Samstag in Kalifornien seinen ersten Testflug. Dabei erreichte die Maschine mehr als 5000 Meter Höhe und gut 300 km/h, teilte das Unternehmen Stratolaunch Systems Corporation mit.

Eines Tages sollen von dem Flugzeug aus Trägerraketen starten und Satelliten in die Erdumlaufbahn befördern. Der riesige Flieger mit einer Flügelspannweite von 117 Metern startete vom Flughafen Mojave Air and Space Port in der südkalifornischen Mojave-Wüste. Er landete zweieinhalb Stunden später nach etlichen Testmanövern problemlos – "sanft und punktgenau", wie es hieß. Der "Roc", benannt nach einem mythischen Fabelwesen, löste damit Euphorie im Stratolaunch-Team aus.

Für den Bau der 73 Meter langen Maschine verwendeten die Ingenieure unter anderem Teile alter Boeing-747-Jumbo-Jets. Das Flugzeug hat sechs Boeing-747-Triebwerke und zwei Rümpfe. Die dreiköpfige Besatzung sitzt im rechten Rumpf. Das Flugzeug hat insgesamt 28 Räder – 14 pro Rumpf.

Unter dem verstärkten Verbindungsstück zwischen den beiden Rümpfen können bis zu drei Trägerraketen mit einem Gesamtgewicht von knapp 227 Tonnen befestigt werden. Von dem gewaltigen Flugzeug aus sollen nach der Vorstellung des Unternehmens eines Tages in Flughöhen von knapp 11.000 Metern Trägerraketen starten, die Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Dadurch würden erhebliche Kosten und auch Zeit gespart. Die bisherigen Baukosten sind nicht bekannt.

