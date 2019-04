Fisher-Price ruft Millionen Baby-Wiegen nach Todesfällen zurück

Anlass waren Berichte über Todesfälle, bei denen sich Säuglinge in der Wiege umgedreht hatten und erstickt waren. Von dem Rückruf sind rund 4,7 Millionen Exemplare der "Rock 'n Play Sleepers" betroffen.

Die amerikanische Verbraucherorganisation Consumer Reports hatte zuvor berichtet, dass nach ihren Untersuchungen seit 2009 mindestens 32 Kinder durch die "Rock 'n Play Sleepers" ums Leben kamen. Die Organisation beschrieb Fälle aus den USA, bei denen Säuglinge in ihren Wiegen erstickten. Die Amerikanische Akademie der Kinderärzte (AAP) hatte schon am vergangenen Dienstag den sofortigen Rückruf gefordert. "Dieses Produkt ist tödlich", sagte AAP-Präsident Kyle Yasuda.

"Es gab Todesfälle von Säuglingen in "Rock 'n Play Sleepers", nachdem sich die Säuglinge vom Rücken auf den Bauch oder auf die Seite drehten und nicht festgeschnallt waren, oder unter anderen Umständen", schrieb die CPSC. Verbraucher sollten die Wiegen ab sofort nicht mehr benutzen und Fisher-Price wegen einer Rückerstattung oder eines Gutscheins kontaktieren.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl