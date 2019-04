Feuer zerstört Notre Dame: "Es fühlt sich an wie das Ende von allem"

PARIS. Zahlreiche internationale Spitzenpolitiker haben sich am heutigen Montagabend bestürzt vom Großbrand in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre Dame gezeigt, deren Turm wegen des Feuers eingestürzt ist.

Bild: AFP

>>> Turm und Dach stürzten ein: Mehr über das verheerende Feuer in Notre Dame lesen Sie hier.

Die ersten Reaktionen aus aller Welt:

"Es fühlt sich an wie das Ende von allem. Europa weint."

(Schwedens Ex-Außenminister Carl Bildt)

"Ich bin traurig, dass ich heute Abend sehen muss, wie dieser Teil von uns allen brennt."

(Frankreichs Präsident Emmanuel Macron)

"Notre-Dame est Notre-Dame de toute l'Europe (Notre-Dame ist Notre-Dame von ganz Europa). Wir sind heute alle mit Paris."

(EU-Ratspräsident Donald Tusk)

"Notre-Dame von Paris gehört der gesamten Menschheit. Welch trauriges Schauspiel. Welch Grauen. Ich teile die Gefühle der französischen Nation, die auch die unsrigen sind."

(EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker)

"Es ist so grauenvoll, dieses massive Feuer in der Notre-Dame-Kathredrale in Paris zu sehen. Vielleicht könnten Löschflugzeuge eingesetzt werden, um es zu löschen."

(US-Präsident Donald Trump)

"Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre Dame zu sehen. Notre Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur."

(Deutscher Regierungssprecher Steffen Seibert)

"Die brennende Notre Dame trifft auch uns ins Herz."

(Deutscher Außenminister Heiko Maas)

"Der Brand von Notre Dame ist eine Katastrophe für Frankreich. Und für Spanien und Europa. Die Flammen haben 850 Jahre Geschichte, Architektur, Malerei und Bildhauerei vernichtet. Das zu vergessen, wird schwerfallen."

(Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez)

"Ein Stich ins Herz für die Franzosen und all uns Europäer."

(Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte)

"Schreckliche, verstörende Bilder aus Paris: Die großartige Kathedrale Notre-Dame brennt."

(Bundespräsident Alexander Van der Bellen)

"Schockierende Bilder aus Paris. Ein Wahrzeichen, Weltkulturerbe und eines der schönsten Bauwerke der französischen Geschichte Notre Dame steht in Flammen. Wir hoffen, dass kein Mensch verletzt ist."

(Bundeskanzler Sebastian Kurz)

"Erschütternde Bilder aus Paris. Als Historiker schmerzt es mich ganz besonders, Notre-Dame, Teil unseres europäischen kulturellen Erbes, in Flammen zu sehen. (...) Der kulturelle Verlust ist schon jetzt verheerend."

(Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka)

"Schreckliche Bilder erreichen uns aus Paris. Die weltberühmte Notre-Dame-Kathedrale, Symbol der Stadt und Pilgerstätte für Christen weltweit, steht in Flammen."

(Außenministerin Karin Kneissl)

"Es ist so traurig und schrecklich, die Kathedrale Notre-Dame von Paris brennen zu sehen!!! Ganz Österreich ist mit den Parisern und Franzosen! Es bricht mir das Herz!"

(Österreichs Botschafter in Paris, Michael Linhart)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema