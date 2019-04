Extremkletterer David Lama offenbar von Lawine verschüttet

INNSBRUCK. Der Tiroler Extrembergsteiger und Kletterer David Lama ist angeblich am Mittwoch in Kanada von einer Lawine verschüttet worden. Sein Manger konnte die Meldung weder bestätigen noch dementieren.

David Lama gilt als Ausnahmealpinist Bild: (Luna Film)

Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Online-Ausgabe. Auch der Tiroler Kletterer Hansjörg Auer soll unter den Verschütteten sein, hieß es.

Eine offizielle Bestätigung für die Meldung gab es vorerst nicht. Am Mittwoch waren laut "TT" sofort erste Rettungsflüge gestartet worden, die den riesigen Lawinenkegel abgesucht haben. Die Suche blieb jedoch erfolglos.

David Lamas Manger Florian Klinger konnte den Bericht vorerst weder bestätigen noch dementieren. Er habe jedoch von Bekannten Lamas derartige Befürchtungen gehört.

Stellungnahme der Familie angekündigt

Zudem kündigte der Manager eine Stellungnahme der Familie über die Homepage von David Lama an. Wann diese erfolgen werde, stehe jedoch noch nicht fest. Näheres wisse er derzeit selbst nicht, so der Manager.

Ihren Social Media-Auftritten zufolge befanden sich Lama und Auer in den vergangenen Tagen in Kanada. Sie posteten mehrere Fotos von diversen Touren.

David Lama wurde 1990 als Sohn einer Innsbruckerin und eines nepalesischen Bergführers in Innsbruck geboren. Schon als Kind galt er als Ausnahmetalent: Seinen ersten Wettkampf bestritt er im Alter von sieben Jahren, seine erste 8a-Route kletterte er mit zehn Jahren. Er war zu dem Zeitpunkt der jüngste Kletterer, dem eine Begehung in diesem Schwierigkeitsgrad gelang.

2004 und 2005 gewann er jeweils die Gesamtwertung des Jugendeuropacups, sowie die Jugendweltmeisterschaften in Edinburgh und Peking. Im Jahr 2006 wurde er der bis dahin jüngste Weltcupsieger der Geschichte – sowohl in der Disziplin Bouldern als auch im Vorstieg. Und das in seiner ersten Saison.

In den vergangenen zehn Jahren widmete sich Lama verstärkt dem Alpinismus. Einem breiterem Publikum wurde er durch den Film "Cerro Torre – Nicht der Hauch einer Chance" bekannt. Die preisgekrönte Dokumentation zeigt ihn bei der ersten freie Begehung der Kompressor-Route am Cerro Torre (3128) an der argentinisch-chilenischen Grenze.

Video: Trailer zu "Cerro Torre – Nicht der Hauch einer Chance"

