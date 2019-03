Europas Satellitensystem Galileo kurz vor Vollendung

Mit einem Jahrzehnt Verspätung und etlichen Milliarden Euro teurer als geplant.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Verspätung und deutlicher Kostensteigerung nähert sich das europäische Satellitennavigationssystem Galileo seiner Vollendung. Nach Angaben des Kontrollzentrums im oberbayerischen Oberpfaffenhofen sind die Starts der letzten vier von insgesamt 30 Galileo-Satelliten für Ende 2020 fix geplant.

In Betrieb ist das System bereits, in diesem Jahr soll der Aufbau des sogenannten Hochpräzisen Dienstes beginnen, der rund um den Globus genauere Positionsbestimmungen als rivalisierende Systeme ermöglichen soll (bis auf 20 Zentimeter genau).

Ursprünglich sollte Galileo schon 2008 in Vollbetrieb gehen. Teurer als ursprünglich gedacht ist die europäische Satellitennavigation ebenfalls. 1999 plante die EU 2,2 bis 2,9 Milliarden Euro für den Aufbau des Systems ein. Der derzeitige Kostenrahmen: Im EU-Budget bis 2020 sind 7,2 Milliarden Euro für den Aufbau plus drei weitere Milliarden Euro für den Betrieb vorgesehen.

Die Konkurrenz bei den globalen Satellitennavigationssystemen ist groß: Neben dem US-System GPS gibt es noch das russische Glonass und das chinesische Beidou, das seit Dezember vergangenen Jahres einen globalen Dienst anbietet. Daneben baut Japan das QZSS-System für den asiatisch-pazifischen Raum auf. Galileo ist das einzige zivile Satellitennavigationssystem unter demokratischer Kontrolle. GPS und Glonass sind Erbstücke des Kalten Kriegs und bis heute in militärischer Hand, Beidou ist ein Projekt der chinesischen Kommunistischen Partei.

Ein Indiz für den Erfolg von Galileo: Nach Angaben der europäischen Satellitennavigationsbehörde GSA in Prag wurden weltweit 600 Millionen Handys mit Galileo-Empfänger verkauft. Jedoch ist es so still um das Prestigeprojekt geworden, dass Galileo den meisten Europäern unbekannt ist.

So funktioniert Satellitennavigation

Die Satelliten sind mit einer Atomuhr für genaue Zeitmessungen ausgerüstet und senden

Signale aus, die verschlüsselte Informationen über den Sendezeitpunkt und die genauen Bahndaten der Satelliten enthalten. Das Empfangsgerät auf der Erde (z. B. Handy) besitzt einen Speicher für die übertragenen Koordinaten der jeweiligen Satellitenumlaufbahn. Beim Empfang eines Signals kann somit der Satellit, von dem das Signal ausgestrahlt wurde, festgestellt sowie die Laufzeit des Signals und damit auch die Entfernung zum Satelliten berechnet werden. Für eine genaue Positionsbestimmung sind Funksignale von mindestens vier Satelliten gleichzeitig notwendig.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema