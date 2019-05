Erdogan beklagt erneut "Regelwidrigkeiten" bei Bürgermeisterwahl

ISTANBUL/ ANKARA. Vor der Entscheidung über eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut "Regelwidrigkeiten" beklagt. Es habe "Makel" und Korruption gegeben.

Bild: Murad Sezer (X90138)

Korruption zu "beseitigen", werde die Hohe Wahlkommission und die Nation erleichtern, sagte Erdogan am Samstag vor Unternehmern in Istanbul. "Mein Bürger sagt zu mir folgendes: "Mein Präsident, diese Wahl muss wiederholt werden"", sagte Erdogan.

Damit dürfte der Druck auf die Kommission steigen, die zurzeit über einen Antrag von Erdogans AKP auf Annullierung und Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul berät. Ab Montag wird eine Entscheidung erwartet. Die Regierungspartei hatte die Abstimmung in Istanbul am 31. März knapp an die Opposition verloren.

Erdogan betonte am Samstag, er drohe der Wahlkommission nicht, und wünsche sich lediglich eine "gerechte Entscheidung". Schon kurz nach der Bürgermeisterwahl hatte der Präsident und AKP-Chef von "Diebstahl an den Urnen" und einem "organisierten Verbrechen" gesprochen.

Trotz Einspruch der AKP hatte die Wahlbehörde den Kandidaten der Opposition, Ekrem Imamoglu, im April zum Wahlsieger erklärt. Imamoglu zog daraufhin ins Rathaus ein. Sein Mandat kann ihm im Fall einer Neuwahl aber wieder aberkannt werden.

Die Wirtschaftsmetropole wurde 25 Jahre von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert. Die Niederlage in Istanbul war ein Rückschlag für Erdogan, der selbst einst Bürgermeister der Stadt war.

