Ein Toter bei Terroranschlag im Iran

TEHERAN. Bei einem Angriff auf einen paramilitärischen Stützpunkt im Südosten des Iran sind nach staatlichen Angaben ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden.

Es habe sich um einen "Terror-Vorfall" in der Provinz Sistan-Balutschistan gehandelt, meldete das staatliche Fernsehen am Samstag. Weitere Details wurden nicht genannt. In der Gegend kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Drogenbanden und militanten Sunniten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema