#Eggboy: 17-jähriger schlägt Politiker ein rohes Ei auf den Kopf

CANBERRA. Seit Samstag hat Australien einen neuen Helden: Ein 17-jähriger Jugendlicher, der dem australischen Senator Fraser Anning ein rohes Ei auf dem Hinterkopf zerschlagen hat. Der Senator hatte sich nach den Anschlägen in Neuseeland vermehrt rassistisch geäußert.

In den sozialen Medien geht seit einigen Tagen ein Video viral. Zu sehen ist ein australischer Senator im Interview und ein 17-jähriger Jugendlicher im Hintergrund. Vor laufender Kamera zerschlägt der Jugendliche plötzlich ein rohes Ei am Hinterkopf des Senators Fraser Anning. Dieser schlägt darauf hin auf den Jugendlichen ein. In den sozialen Medien wird der 17-jährige seither als Held gefeiert.

Hintergrund der Ei-Attacke

Der australische Politiker Fraser Anning hatte sich zuvor immer wieder rassistisch zu dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christ Church (Neuseeland) geäußert, bei dem mindestens 50 Menschen getötet wurden. In einem Twitterpost macht er die Einwanderungspolitik für das Attentat verantwortlich und schreibt am Freitag: "Bestreitet immer noch irgendjemand die Verbindung zwischen muslimischer Einwanderung und Gewalt?"

Der Senator reagiert brutal

Fraser Anning ist seit 2017 Senator in Queensland. Er steht für eine rechtskonservative Anti-Einwanderungspolitik. Der 17-jährige #Eggboy, der vermutlich Will Connolly heißt, begründet die Ei-Attacke damit, gegen die rassistischen Aussagen des Senators protestieren zu wollen. Während einer Rede ist er auf den Senator zugetreten und hat ein rohes Ei auf dessen Kopf zerschlagen. Der Politiker zögert nicht und verpasst dem Jugendlichen einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei verhaftete den Jungen, ließ ihn aber am selben Tag wieder frei.

#Eggboy wird als Held gefeiert

Unter dem Hashtag #Eggboy diskutieren tausende Menschen nun über den Vorfall. Die Mehrheit feiert den Jugendlichen als Helden. Es gibt aber auch Kritik an der Protestaktion des Jugendlichen, der nun wahrscheinlich auch mit einer Anzeige rechnen muss. Unterschiedliche Internetseiten haben bereits Spendenaktionen ins Leben gerufen, die dem 17-jährigen helfen sollen, die Anwaltskosten zu finanzieren. Medienberichten zufolge wurden bereits über 25.000 Dollar gesammelt.

