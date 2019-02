Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten der Messgeschichte

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sprach von einem "klaren Zeichen für den anhaltenden langfristigen Klimawandel". Demnach war 2018 das viertwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen mit einer Durchschnittstemperatur von einem Grad Celsius über dem Schnitt des vorindustriellen Zeitalters (1850 bis 1900).

Die 20 heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden allesamt in den vergangenen 22 Jahren gemessen, bekräftigte die WMO. "Der langfristige Temperaturtrend ist viel wichtiger als die Rangliste individueller Jahre, und dieser Trend zeigt nach oben", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. "Das Ausmaß der Erwärmung während der vergangenen vier Jahre war außerordentlich, sowohl an Land, als auch im Ozean."

Die WMO erklärte, die erhöhten Temperaturen trügen zu extremen Wetterereignissen wie Hurrikanen, Dürren und Überschwemmungen bei. "Die Extremwetterereignisse entsprechen dem, was wir von einem sich verändernden Klima erwarten. Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen", sagte Taalas.

It's official! According to @NASAGISS & @NOAA, Earth's 2018 global surface temperatures were the fourth warmest since 1880, with warming trends strongest in the Arctic region ?. Stay on top of the trends at: https://t.co/oyaJrze27T pic.twitter.com/fSkYmG720m