Deutsche gewannen Weltmeisterschaft im Extremwandern

ERFURT. Die mit 170 Kilometern längste Strecke bei der Wander-Weltmeisterschaft am Rennsteig, einem Weg im deutschen Bundesland Thüringen, haben Wanderer aus Bayern und Baden-Württemberg gewonnen.

Daniel Traut und Jens Naujocks kamen am Sonntag zeitgleich als erste ins Ziel, wie die Veranstalter mitteilten.

Sie absolvierten die Strecke auf dem Kamm des Mittelgebirges in 28 Stunden und 54 Minuten - und das bei widrigen Bedingungen nach einem Kälteeinbruch am Wochenende im Thüringer Wald mit bis zu 20 Zentimeter Schnee. Die Wander-Weltmeisterschaft am Rennsteig wurde zum vierten Mal seit 2016 ausgetragen.

"Dieses Jahr war es sehr extrem - von den Wetter- und den Wegbedingungen. Das machte es doppelt schwer", sagte Traut im Ziel. Er hatte auf der XXL-Strecke bereits 2018 gewonnen. Marschiert war auch während der Nacht worden. Dabei gingen 39 Wanderer im Alter zwischen 30 und 48 Jahren an den Start - etwa jeder vierte erreichte das Ziel, sagte Werner Wolf von den Veranstaltern.

Insgesamt beteiligten sich nach seinen Angaben heuer auf verschieden langen Strecken etwa 180 Wanderer an dem Wettbewerb. Dabei waren auch Österreicher, Schweizer, Belgier und Slowaken.

