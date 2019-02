Der Papst verglich sexuelle Übergriffe auf Kinder mit Menschenopfern

VATIKAN. Franziskus versprach konsequenten Kampf gegen Missbrauch – Opfer dennoch enttäuscht.

Papst Franziskus kritisierte mit ungewöhnlich scharfen Worten den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche. Bild: AFP

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat Papst Franziskus gestern in einer Rede zum Abschluss des Gipfeltreffens zum Kinderschutz im Vatikan den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche kritisiert. "Kein Missbrauch darf jemals vertuscht – so wie es in der Vergangenheit üblich war – oder unterbewertet werden", sagte der Papst.

Zugleich verglich der Heilige Vater sexuelle Übergriffe auf Kinder mit Menschenopfern. Die Arbeit des Gipfels habe "uns dazu geführt, einmal mehr anzuerkennen, dass das schwere Übel des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen leider in allen Kulturen und Gesellschaften ein geschichtlich verbreitetes Phänomen ist", sagte Franziskus.

"Das bringt mir auch eine grausame religiöse Praxis in Erinnerung, die in der Vergangenheit in einigen Kulturen verbreitet war, nämlich Menschen – oft Kinder – bei heidnischen Ritualen zu opfern", so das Oberhaupt von weltweit 1,1 Milliarden Katholiken.

Sexueller Missbrauch durch Geistliche in der katholischen Kirche wiegt nach Ansicht von Papst Franziskus noch schwerer als in anderen Bereichen der Gesellschaft. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Die weltweite Verbreitung dieses Übels bestätigt, wie schwerwiegend es für unsere Gesellschaften ist, schmälert aber nicht seine Abscheulichkeit innerhalb der Kirche", so der Pontifex.

Missbrauchsopfer haben sich über die Rede des Papstes enttäuscht gezeigt. Die Organisation "End of Clergy Abuse", die während des Gipfeltreffens wiederholt auf dem Petersplatz demonstriert hatte, bemängelte, dass die Worte des Papstes nicht konkret genug seien. "Es sind nur leere Worte", kritisierte ein Sprecher der Organisation.

"Kirche ist Täter, nicht Opfer"

Drastisch äußerte sich Francesco Zanardi, Präsident des italienischen Netzwerks von Missbrauchsopfern "Rete l’abuso". "Wir sind empört, dieses Gipfeltreffen hätte zu einer Strategie der ,Nulltoleranz‘ gegen Kindesmissbrauch führen sollen. Die Bischöfe haben aber keine konkreten Schritte nach vorn gemacht. Ihre Glaubwürdigkeit ist null. Wir hätten uns mehr vom Papst erwartet: Die Kirche ist kein Opfer, sondern ein Täter", so Zanardi.

