Den Rettern des kleinen Julen läuft die Zeit davon

TOTLÁN. Viele Bewohner aus Totalán zeigen seit einer Woche unermüdlich ihre Solidarität mit dem zweijährigen Julen und seinen verzweifelten Eltern. Diese müssen einen erneuten Rückschlag bei der Rettung des Jungen verkraften.

Bild: JORGE GUER0RERO (AFP)

Mit Plakaten und Schildern versuchen sie, der Familie, deren Sohn in ein rund 107 Meter tiefes Bohrloch mit einem Durchmesser von nur 25 Zentimetern in Totalán nahe Malaga gestürzt war, Mut zu machen. "Ganz Spanien steht euch bei", ist da zu lesen, "Hoffnung" oder – auf einem herzförmigen Transparent – schlicht "Julen".

Montagabend meldeten die Retter – seit Tagen arbeiten 300 Menschen rund um die Uhr – noch einen Erfolg. Ein erster Bergeschacht parallel zum Bohrloch konnte bis zu einer Tiefe von 60 Metern in den Boden getrieben werden.

Doch als viele schon auf ein Wunder hofften und minütlich mit der Mitteilung rechneten, man habe Julen gefunden und gerettet, kam der nächste Rückschlag. Plötzlich passten die zur Stabilisierung des Hilfsschachtes vorgesehenen Rohre nicht. Eine Verbreiterung des Schachtes wurde nötig. Es sei noch nicht absehbar, wie lange diese Arbeiten dauern würden, hieß es. Eine Rettung des Buben scheint damit frühestens heute möglich zu sein.

Ob Julen überhaupt noch lebt, wurde von Experten gestern bezweifelt. "Wenn alles so passiert ist wie angenommen, hat er wohl nicht einmal die ersten Stunden überlebt. Denn allein die Verletzungen durch den Sturz dürften schwerwiegend gewesen sein", sagte der deutsche Allgemeinmediziner Christoph Specht der "Bild"-Zeitung. Der Mediziner sieht die größte Gefahr im Kohlendioxid.

"Mit jedem Atemzug atmet der Bub Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Letzteres ist schwerer als Sauerstoff – und Stickstoff, das andere Gas in der Atemluft – und sammelt sich daher unten, während der Sauerstoff, sofern er überhaupt unten vorzufinden war, nach oben entweicht." Das Kohlendioxid würde jedoch in kurzer Zeit zu Kopfweh und Benommenheit führen, letztlich den Tod bringen.

Kein Lebenszeichen von Julen

Seit Beginn des Einsatzes am Sonntag vor einer Woche gab es kein Lebenszeichen von Julen. Seine Eltern hatten 2017 bereits ihr erstes Kind Oliver verloren, das spanischen Medien zufolge an einem Herzfehler starb. "Ich glaube an Gott, und es tut mir leid, das zu sagen, aber er war sehr ungerecht zu uns", sagte Julens Großmutter dem Fernsehsender Antena 3. Sie glaube aber, dass Oliver in dem Bohrloch über Julen wache.

Der Kleine soll bei einem Ausflug seiner Familie in das Loch gefallen sein, das einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern hat. Bei Kameraaufnahmen wurde im Schacht in einer Tiefe von gut 70 Metern ein Sackerl Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich hatte. Lose Erde verhinderte ein tieferes Vordringen mit der Kamera.

Ähnlicher Albtraum 1981

Die Eltern von Julen, José Roselló und Vicky Garcia, durchleben damit seit neun Tagen einen Albtraum. Einen, den vor beinahe 38 Jahren eine italienische Familie ähnlich erleben musste. Im Juni1981 war Alfredo (6), Sohn von Ferdinando und Francesca Rampi, in einen Brunnen in Vermicino (bei Frascati) gestürzt. In 60 Metern Tiefe erreichten ihn die Retter, konnten ihn aber nicht befreien. Der Schlamm war zu glitschig, der Bub rutschte ihnen regelrecht aus den Händen. 79 Stunden nach dem Sturz in den Brunnen erklärte eine Kommission den Buben schließlich für "mutmaßlich tot". Erst nach vier Wochen gelang es Bergleuten und Feuerwehrmännern, den Leichnam des Buben aus dem Brunnen zu bergen.

