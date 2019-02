Chinesisches Neujahr – das Reich der Mitte sieht rot

PEKING. Die Chinesen starten heute ins Jahr des Schweines: Es steht für Glück, innere Ruhe und Optimismus

Auch die Symboltiere Chinas, die Pandas, dürfen heute Neujahr feiern. Bild: REUTERS

Das chinesische Tierkreiszeichen "Schwein" löst heute den "Hund" ab. Heißt: In China, aber auch anderen asiatischen Ländern – etwa in Korea, der Mongolei und Vietnam – beginnt ein neues Jahr. 2019 ist das Jahr des Schweines.

Warum feiern die Chinesen erst heute Neujahr?

Die Chinesen folgen dem Mondkalender. Demzufolge ist Neujahr nicht am 1. Jänner, sondern fällt auf einen Neumond zwischen 21. Jänner und 21. Februar.

Was bedeutet das Jahr des Schweines?

Die chinesische Astrologie teilt nicht Monate in Sternzeichen ein, sondern das ganze Jahr. Das Schwein ist das zwölfte und letzte Tier. Es steht für Glück, innere Ruhe und Optimismus. Im Schweine-Jahr heißt es, Begonnenes abzuschließen und in Ruhe Neues zu planen. Das Schwein ist eher altmodisch, sanftmütig, treu und gesellig und versteht sich gut mit Büffel, Ziege, Affe und Hahn, weniger mit Tiger, Schlange und Ratte.

In welchem Element steht das neue Jahr?

Die chinesische Astrologie fügt jedem Tierkreiszeichen noch eines der fünf Elemente hinzu. In diesem Jahr ist es das Element Erde. Die Erde bildet den Nährboden für Wachstum und Leben. Das heißt, es begünstigt Veränderung, allerdings in moderatem Rahmen.

Welche Sitten und Bräuche gibt es zu Neujahr?

An oberster Stelle stehen die Familien-Essen. Diese lösen eine regelrechte Völkerwanderung im ganzen Land aus. Südchinesen essen "Nian gao" (ein nudelartiger Kuchen aus Mehl vom Klebreis, gekocht, gebraten, gedämpft oder frittiert). In Nordchina sind ein traditionelles Gericht für das Fest "Jiaozi", zum Halbmond geformte Teigtaschen, gefüllt mit Fleisch, Gemüse oder Garnelen. Schon Tage vor dem Neujahrsfest werden Wohnungen, Häuser, öffentliche Gebäude und Straßen mit roten Laternen, roten Versen und Bildern dekoriert. Grund für die rote Farbe: Sie wird in der chinesischen Kultur mit Glück und Freude verbunden. Zudem sind rote Umschläge als Geschenke bei Kindern sehr begehrt, denn sie enthalten Geld und sind ein Symbol für Glück und Reichtum.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema