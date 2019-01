Brand in Altersheim: 75-Jähriger sprang in Lübeck aus Fenster

LÜBECK. Ein 75-Jähriger ist bei einem Brand in einem Alters- und Pflegeheim in Lübeck aus dem Fenster gesprungen und hat sich schwer verletzt.

Das Feuer sei am Sonntag kurz nach Mitternacht im Zimmer des Mannes ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 75-Jährige habe sich vor den Flammen in Sicherheit bringen wollen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

