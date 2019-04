Bewegende Szenen: Menschen singen vor brennender Kathedrale Notre-Dame

PARIS. Die Welt trauert um eines der berühmtesten und historisch bedeutendsten Gebäude der Menschheit. Bereits Montagabend versammelten sich Passanten, Touristen und Gläubige in Sichtweite des Brandes, um ihrer Trauer freien Lauf zu lassen.

Hunderte strömten in Sichtweite des Brandes. Bild: BERTRAND GUAY (AFP)

Schnell bildeten sich an den Brücken der Stadt große Zuschauermengen. Vielen Menschen gelang es dabei nicht, ihre Tränen zu unterdrücken. Für andere wurde der Brand in der Kathedrale von Notre-Dame lediglich zum begehrten Fotomotiv. Neben dem Feuer kam es Montagabend allerdings zu einem weiteren bewegenden Moment. Viele Passanten, Touristen und Gläubige stimmten zusammen ein "Ave Maria" an.

Video: Die Menschen im Paris beim Ausruck ihrer Trauer

