Beschränkung von Bauland fällt bei Schweizer Volksabstimmung durch

Nach einer Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern lehnten am Sonntag 64 Prozent der Befragten die sogenannte Zersiedelungsinitiative ab. Sie hätte in der Verfassung festgeschrieben, dass für jedes neue Gebiet, in dem gebaut werden soll, ein zur Bebauung vorgesehenes Stück Land in gleicher Größe anderswo wieder zu Landwirtschaftsland wird.

Es gibt jedes Jahr vier Volksabstimmungstermine in der Schweiz. Wahlberechtigt sind gut fünf Millionen Einwohner. Die Wahlbeteiligung schwankt je nach Thema zwischen 30 und 60 Prozent.