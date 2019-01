BBC schickte May im Kampfflugzeug nach Brüssel

LONDON. Dem britischen Sender BBC ist eine peinliche Panne bei der Brexit-Berichterstattung unterlaufen.

Peinliche Panne beim britischen TV-Sender BBC Bild: Screenshot Youtube

Zu den Worten "Theresa May sagt, sie will nach Brüssel zurückkehren, um ihr Brexit-Abkommen nachzuverhandeln", zeigte der Sender Aufnahmen eines Kampfflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. In Sozialen Netzwerken sorgte die Panne für belustigte Reaktionen.

Es habe sich um "menschliches Versagen" gehandelt, teilte die BBC mit. Ein BBC-Redakteur twitterte: "Ziemlich sicher, dass die Premierministerin nicht auf diese Weise nach Brüssel reisen wird, wenn es denn soweit sein sollte."

Der Ausschnitt mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Weltkriegsflugzeugen gehörte zu einem Bericht über die Eröffnung eines Museums auf dem Militärflugplatz Biggin Hill in der Grafschaft Kent. Von dort starteten viele Spitfire-Jagdflugzeuge, die während der Luftschlacht um England Maschinen der deutschen Luftwaffe abfangen sollten.

