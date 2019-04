Baby auf Flug von Malaysia nach Australien gestorben

KUALA LUMPUR. Ein zwei Monate altes Mädchen ist Medienberichten zufolge auf einem Flug von Malaysia nach Australien gestorben.

Baby auf Flug von Malaysia nach Australien gestorben Es habe in der einen medizinischen Notfall mit einem Baby an Bord des Fluges von Kuala Lumpur nach Perth gegeben, teilte die Fluggesellschaft AirAsia am Montag mit. Die Crew habe bei der Ankunft am Flughafen von Perth medizinische Notfallhilfe angefordert, sagte die Airline weiter.

Zum Zustand des Säuglings äußerte sich AirAsia nicht näher. "Wir sind in unseren Gedanken bei dem Säugling und der betroffenen Familie", hieß es nur. Eine Frau, die nach eigenen Angaben an Bord der Maschine war, erzählte bei Facebook, wie das Baby in ihren Armen "seinen letzten Atemzug" getan habe. Es sich um die Tochter eines jungen saudischen Paares gehandelt, schrieb Nadia Parenzee dort. Die Familie habe in Australien ein neues Leben beginnen wollen.

Zu Beginn des Fluges sei das Baby unruhig gewesen und habe unentwegt geweint, schreibt Parenzee weiter. Sie habe den verzweifelten Eltern Hilfe angeboten. Sie hätten ihr das Kind kurz vor seinem Tod in den Arm gelegt. In den zweieinhalb Stunden bis zur Landung habe in der Maschine dann Chaos geherrscht. Es habe Versuche gegeben, das Baby wiederzubeleben. Der Tod des Kindes gelte nicht als verdächtig, berichteten australische Medien unter Berufung auf die Polizei.

