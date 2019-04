Auswahl an Fahrhilfen

Lkw-Abbiegeassistent Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Alkohol-Wegfahrsperre: Bei übermäßigem Alkoholkonsum ist der Start des Motors nicht möglich.Geschwindigkeits-Assistenz: Dieses System hindert den Autofahrer mittels Bremseingriff daran, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten. Dabei werden Navigationskarten analysiert und Verkehrszeichen gefilmt. Der Fahrer wird dann erst einmal am Display darauf aufmerksam gemacht. Reagiert er nicht darauf, verringert das System schließlich das Tempo.Notbrems-Assistent: Dieses vorausschauende Fahrerassistenzsystem warnt im Fall der Gefahr den Fahrer, unterstützt eine Notbremsung oder löst diese selbsttätig aus. Damit soll es eine Kollision verhindern oder zumindest die Kollisionsgeschwindigkeit verringern.Müdigkeitswarner: Durch eine permanente Analyse des Lenkverhaltens des Fahrers erkennt das System die nachlassende Konzentration des Fahrers. Das äußert sich dadurch, dass der Fahrer kurzzeitig nicht lenkt, dann aber abrupt korrigiert. Dieses Fahrerassistenzsystem kann auch eine Ablenkung durch die Smartphone-Nutzung registrieren. Spurhalte-Assistent: Dieses System warnt den Fahrer eines Fahrzeugs vor dem Verlassen der Fahrspur, wenn er nicht vorher geblinkt hat.Datenspeicher: Diese "Blackbox" speichert die Daten ab einigen Sekunden vor einem Unfall.Rückfahrsystem: Dieses System unterstützt mittels Sensoren oder einer Kamera beim Rückwärtsfahren in unübersichtlichen Fahrzeugen.Lkw-Abbiege-Assistent: Der Abbiege-Assistent ist eine Kamera, mit der man den so genannten "toten Winkel" vermeiden kann. Dadurch kann der Lkw-Fahrer zum Beispiel Radfahrer oder Fußgänger erkennen, die an seinem Lkw vorbeifahren bzw. vorbeigehen. Ohne Kamera würde der Lkw-Fahrer die Radfahrer und Fußgänger gar nicht sehen und sie möglicherweise niederfahren.