Attentat auf Halbbruder Kims: Drei Jahre Haft

Doan Thi Huong Bild: APA/AFP/MOHD RASFAN

KUALA LUMPUR. Sie hatte vor zwei Jahren den Halbbruder von Nordkorea-Diktator Kim Jong-un getötet, gestern fiel das Urteil gegen die Vietnamesin: Doan Thi Huong (30) muss drei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur befand sie der vorsätzlichen Körperverletzung für schuldig. Den Vorwurf des Mordes hatte die Staatsanwaltschaft fallen gelassen.

Huong und die Indonesierin Siti Aisyah hatten seit Oktober 2017 wegen der Ermordung von Kim Jong-nam vor Gericht gestanden. Ihnen wurde vorgeworfen, im Februar 2017 den Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers am Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengift VX beschmiert zu haben. Kim Jong-nam starb kurz darauf.

Beide Frauen beteuerten stets, sie seien mit einer List von nordkoreanischen Spionen zu der Aktion gebracht worden. Sie hätten geglaubt, es handele sich um einen Scherz für eine Fernsehsendung.

Mitte März ließ die Staatsanwaltschaft dann überraschend die Vorwürfe gegen Siti Aisyah fallen. Die 27-Jährige wurde daraufhin freigelassen und kehrte in ihr Heimatland zurück. Die Staatsanwaltschaft lehnte in der Folge aber ab, auch die Anklage gegen Huong fallen zu lassen. Die 30-Jährige blieb deswegen in Haft. Nun dürfte sie schon Anfang Mai freikommen.

