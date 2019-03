Attentäter von Utrecht wird wegen Terrors angeklagt

UTRECHT. Der mutmaßliche Todesschütze von Utrecht soll sich wegen "mehrfachen Mordes mit terroristischem Motiv" sowie "versuchten Mordes" und "terroristischer Bedrohung" verantworten. Er wird heute erstmals dem Haftrichter vorgeführt.

Bauarbeiter, die die Attacke beobachtet hatten, beim Gedenken. Bild: REUTERS

Das teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit. Die Anklagebehörde schließt weiterhin persönliche Probleme des Mannes als Motiv nicht aus – "in Kombination mit Radikalisierung".

Ein psychiatrisches Gutachten wird erstellt. Gerüchte, wonach es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe, hätten nicht bestätigt werden können. Im Fluchtfahrzeug fand die Polizei einen Brief, dessen Inhalt nach Polizeiangaben auf ein terroristisches Motiv hindeutet. Bereits zuvor hatten die Ermittler mitgeteilt, dass keinerlei persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfern festgestellt werden konnte.

Täter hatte keine Helfer

Der 37-Jährige handelte nach Angaben der Polizei vermutlich allein. "Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass der Verdächtige während der Schüsse keine Hilfe von anderen Personen bekommen hat", hieß es seitens der Staatsanwaltschaft.

Der türkischstämmige Gökmen T. war am Montagabend nach stundenlanger Fahndung als Hauptverdächtiger festgenommen worden. Er soll am Montag in einer Straßenbahn der niederländischen Stadt drei Menschen erschossen und drei Personen schwer verletzt haben.

Wahlerfolg für Rechtspopulisten

Der Verdächtige soll heute erstmals dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt. Es wird erwartet, dass er für zwei Wochen in Untersuchungshaft kommt, dann soll er erneut vor Gericht erscheinen.

Überschattet von dem Angriff in Utrecht wählten die Niederländer am Mittwoch ihre regionalen Parlamente. Dabei ging das rechtspopulistische "Forum für Demokratie" (FvD) als großer Sieger hervor. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete, erreichte die erst vor zwei Jahren gegründete Partei auf Anhieb zwölf Sitze in der Ersten Parlamentskammer.

Die Regierungskoalition von Premier Mark Rutte verlor ihre Mehrheit und muss nun nach weiteren Partnern suchen.

