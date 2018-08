Zwölfjähriger beginnt mit Physik-Studium

Mehr Weltspiegel

MADRID/BARCELONA. Ein Jahr nach den tödlichen Anschlägen in Katalonien haben die Behörden laut einem ...

OSLO. Ungewöhnliche Hitze selbst am Polarkreis führt im Norden Norwegens zu ungeahnten Gefahren: ...

KOPENHAGEN/FRANKFURT. Weil zur Urlaubszeit in Europa kaum noch Mietflugzeuge zu haben waren, hat der ...

BERLIN. Der Berliner Senat will an diesem Wochenende kostenlose Wasserflaschen und Sonnencreme an ...