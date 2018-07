Zwei Obdachlose angezündet und lebensgefährlich verletzt

BERLIN. Zwei obdachlose Männer sind in Berlin angezündet und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein unbekannter Täter die beiden Männer und ihren Besitz am Sonntagabend vor dem Bahnhof Schöneweide mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Zeugen aus einem benachbarten Imbiss kamen zu Hilfe und löschten die Flammen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Die Männer im Alter von 47 und 62 Jahren konnten wegen ihrer Verletzungen noch nicht von der Kriminalpolizei befragt werden, wie ein Sprecher sagte. Die Opfer haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Mehr Informationen zu ihnen gab es zunächst nicht.

Keine Spur von Täter

Noch in der Nacht untersuchten Experten von der Kriminalpolizei den Tatort. Fotos zeigen, wie sie in dem zum Teil verbrannten Lager der Obdachlosen zwischen Einkaufswagen, Decken, Polstern und Kleidungsstücken nach Spuren suchen. Die Polizei prüfte, ob der Bahnhofsplatz mit Kameras überwacht wird.

In Medienberichten war am Montag zunächst von zwei Angreifern die Rede. Ein Polizeisprecher sagte: "Wir haben nur Kenntnis von einem Täter." Das sei das Ergebnis der ersten Ermittlungen am Tatort. Ob der Täter möglicherweise aus dem rechtsextremistischen Milieu kommt oder selber zum Obdachlosenmilieu gehört, war am Montag noch völlig unbekannt.

Der Fall erinnert an die Brandattacke auf einen Obdachlosen am Heiligen Abend 2016, die deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Damals hatte eine Gruppe Jugendlicher in einem Berliner U-Bahnhof versucht, einen schlafenden Mann mit einem Feuerzeug anzuzünden. Der Haupttäter wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Tat geschah eher aus der Langeweile der jungen Flüchtlinge und einer gefährlichen Gruppendynamik heraus. Nach Schätzungen gibt es in Berlin zwischen 4.000 und 10.000 Obdachlose.

Mahnwache für Opfer

Am Montagabend haben sich rund 150 Menschen an einer Mahnwache beteiligt. Sie richtete sich gegen "Obdachlosenfeindlichkeit und Ausgrenzung", teilten die Veranstalter mit.

Vor dem Tatort stand ein Schild mit der Aufschrift: "Trauer - Wut - Solidarität". Menschen legten Blumen und Kerzen nieder. In einer kleinen Schale wurden Spenden für obdachlose Menschen gesammelt. Zu der Mahnwache waren vor allem selbst Obdachlose, aber auch viele junge Leute gekommen. Passanten aus dem Bahnhofsgebäude verharrten kurz in stillem Gedenken. Die Kundgebung verlief nach Angaben der Polizei friedlich.

