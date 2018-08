Zwei Beben in einer Woche: 142 Tote auf Ferieninsel

JAKARTA. Indonesien: Die Erdstöße auf Lombok erreichten die Stärke 6,9.

Nach den Erschütterungen stehen viele Bewohner der Insel Lombok vor den Trümmern ihrer Existenz. Bild: REUTERS

Tausende flohen in Panik aus ihren Häusern, der Strom fiel aus, viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Nach dem neuen schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok steigt die Zahl der Todesopfer immer weiter. Bei dem Beben der Stärke 6,9 am Sonntag kamen nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde des Landes mindestens 142 Menschen ums Leben. Unter den vielen Verletzten sind auch zwei Österreicher.

Laut Außenamtssprecher Thomas Schnöll sollten die beiden gestern Abend nach Jakarta geflogen werden. Ihre Blessuren dürften eher leichter Natur sein.

Pazifischer Feuerring

Erst vor einer Woche waren bei einem Beben der Stärke 6,4 17 Menschen getötet worden. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Immer wieder bebt dort die Erde, oder es brechen Vulkane aus. Lombok ist die kleinere Nachbarinsel von Bali. Lange galt sie als Geheimtipp.

Das neue Beben hatte die Insel gegen 19.46 Uhr Ortszeit erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok im Meer, in etwa 15 Kilometern Tiefe. Die größten Schäden gab es an der Nordküste. Auch die Hauptstadt Mataram wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Süden und der Westen, wo sich die meisten Urlauber aufhalten, ist weniger betroffen.

Aus Angst vor Nachbeben verbrachten viele die Nacht im Freien – meist ohne Licht, weil durch das Beben Stromleitungen gekappt worden waren. "Wir sammeln uns hier im Dunkeln ohne Strom. Jeder ist draußen im Freien", sagte Najmul Akhyar, Distriktchef von Nord-Lombok. Von den kleineren Gili-Inseln wurden mehrere hundert Urlauber mit Booten in Sicherheit gebracht, zunächst nach Lombok. Von dort aus wollten die meisten nach Hause fliegen. An der Nordküste Lomboks wurde zudem eine kleine Tsunamiwelle von 13 Zentimetern Höhe registriert.

