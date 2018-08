Zu wenige Beamte: Polizei bei zweiter Krawallnacht in Chemnitz überfordert

CHEMNITZ. Deutsche Polizeigewerkschaft warnt vor dem Risiko zunehmender Selbstjustiz

Die Polizei konnte am Montagabend nur mit Mühe die massiven Ausschreitungen vor allem von Rechtsextremen und Hooligans unter Kontrolle bringen. Bild: dpa

"Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, nehmen wir nicht hin", hatte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin gesagt. Neue Proteste in Chemnitz, das war die Botschaft, würden im Keim erstickt.

Sachsens Polizei und das Innenministerium des Freistaates stimmten ein. Man bereite sich "auf Hochtouren" vor, hieß es vonseiten der Ordnungshüter. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) versprach, die Polizei werde mit "starken Kräften vor Ort sein". Polizeipräsidentin Sonja Penzel versicherte, man werde nicht zulassen, dass Chaoten die Stadt vereinnahmen. Am Montagabend waren die Versprechen Geschichte.

5000 Rechtsextreme und Hooligans hatten sich in der Innenstadt zusammengerottet – ihnen standen lediglich 600 Polizisten gegenüber. Später musste die Polizei eingestehen, dass zu wenige Beamte im Einsatz gewesen seien. Der Zulauf habe das erwartbare Maß überschritten, hieß es. Zuweilen wirkte es so, als hätten vor allem die Rechtsextremen und Neonazis das Sagen: Die Beamten wurden von ihnen als "Fotzen" beschimpft. Wenn Polizisten herumlaufende Demonstrationsteilnehmer aufforderten, sich zum Versammlungsort zu bewegen, kamen diese der Aufforderung zuweilen nicht nach: "Interessiert mich einen Scheiß, was du willst."

Am Gedenkort für Daniel H., dessen Tod die Rechtsextremen für spontane Kundgebungen missbrauchten, pöbelte ein Mann mit Glatze herum, bedrängte einen Mann, den er als Journalisten erkannt haben wollte. Im Beisein der Polizei sagte er: "Bei Adi hätte es das nicht gegeben. Die Zeiten sind leider vorbei."

18 Verletzte

Kurz vor 20 Uhr stürmten Neonazis und Hooligans die Straße, die sie von Hunderten Gegendemonstranten trennte. Beide Seiten warfen Böller und Gegenstände. Es gab 18 Verletzte. Die Beamten setzten Wasserwerfer als Trennwand ein. Sie konnten so mit Mühe ein Aufeinandertreffen beider Lager verhindern. Erst kurz nach 22 Uhr konnten beide Demonstrationen aufgelöst werden.

Die Polizeigewerkschaft (GdP) warnte gestern vor dem Risiko zunehmender Selbstjustiz. "Wenn der Staat in den Augen vieler Bürger diese nicht mehr schützen kann, besteht die Gefahr, dass die Bürger das Recht selbst in die Hand nehmen", sagte Bundesvorsitzender Oliver Malchow.

1 Kommentar HerrVOLVO (865) 29.08.2018 00:24 Uhr Unser Mininister hat dafür die Ponyzeipferdln angeschafft. Aber ob er die gegen seine Kameraden einsetzen würde?



Wir werden es bald sehen, denn die jetzige Regierung tut ja alles damit auch bei uns diese Zustände kommen.



Währet den Anfängen!

Stoppt die Rechten! Antwort schreiben

