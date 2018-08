Zahl der Toten nach Waldbränden in Griechenland stieg auf 97

ATHEN. Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Brände in Griechenland Ende Juli ist auf 97 gestiegen.

Die Feuer richteten große Zerstörung an. Bild: (REUTERS)

Inzwischen seien alle identifiziert worden, teilte die griechische Feuerwehr am Montag mit. In der Nacht auf Montag starb ein Verletzter in einem Athener Krankenhaus an seinen schweren Brandwunden.

Unter den Toten sind nach offiziellen Angaben auch eine Frau aus Polen mit ihrem Kind und zwei Männer, eine Ire und ein Belgier. Bei den Bränden wurden mehr als 4.000 Häuser in den Feriengebieten Mati, Marathon und Rafina im Osten Athens völlig zerstört oder stark beschädigt. Die griechische Justiz hat Untersuchungen eingeleitet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema