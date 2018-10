Yosemite-Nationalpark: Reiseblogger stürzten 240 Meter in den Tod

WASHINGTON. Ihr Motto war "Living on the edge", Leben am Limit. Jetzt sind die Reiseblogger Vishnu Viswanath (29) und Meenakshi Moorthy (30) tot.

Abgestürzt im Yosemite-Nationalpark (US-Staat Kalifornien). Die beiden verloren am berühmten Aussichtspunkt "Taft Point" offenbar das Gleichgewicht und stürzten 240 Meter in den Tod. Das Felsplateau am Abgrund ist über einen Wanderweg erreichbar und wegen des weiten Blicks beliebt. Von der Seite sind spektakuläre Fotos möglich – allerdings bei hohem Risiko. Ein schützendes Geländer gibt es nur an einer Stelle.

