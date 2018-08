West-Nil-Fieber: Schon 47 Tote in Europa

ATHEN / ROM / BELGRAD. Drei europäische Länder melden derzeit verstärkt tödliche Fälle von West-Nil-Fieber.

In Serbien gebe es inzwischen 21 bestätigte Todesfälle seit Jahresbeginn, teilten die Behörden gestern mit. In Griechenland stieg die Zahl an der Virusinfektion gestorbener Menschen innerhalb einer Woche um fünf auf 16, heißt es bei der Behörde Keelpno. Zehn Tote gab es nach Angaben der Gesundheitsbehörde ISS zwischen Anfang Juni und dem 23. August in Italien. In den drei Ländern wurden insgesamt rund 400 weitere Infektionen nachgewiesen.

Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte weitaus höher liegen: Die meisten Erkrankten weisen keine oder harmlose Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen auf, wie Ärzte im griechischen Staatsrundfunk erklärten. Einwohnern wurde geraten, Verdampfer oder andere Mittel gegen Insekten zu nutzen – das Virus wird hauptsächlich von Mücken übertragen.

