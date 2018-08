Weiteres Erdbeben erschütterte indonesische Insel Lombok

JAKARTA. Die indonesische Insel Lombok ist am Sonntag erneut von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert worden. Auch zwischen den Fischi-Inseln und der Insel Tonga bebte die Erde.

Während die Aufräumarbeiten nach dem letzten Beben noch andauern, kam es wieder zu Erdstößen. Bild: (REUTERS)

Das Zentrum des Bebens lag nach Berechnungen der US-Erdbebenwarte USGS in einer Tiefe von knapp acht Kilometern im Nordosten der Insel. Über mögliche Schäden oder Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.

Lombok ist in den vergangenen Wochen bereits von mehreren schweren Beben erschüttert worden. Beim Beben am 5. August starben rund 460 Menschen.

Zu einem schweren Erdbeben kam es am Sonntag auch zwischen den Fischi-Inseln und der Insel Tonga, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Die Behörde gab die Stärke des Bebens mit 8,2 an. Sein Zentrum lag etwa 270 Kilometer östlich von Levuka in einer Tiefe von 560 Kilometern.

Laut der US-Erdbebenwarte hat sich das Beben in einer derart großen Tiefe ereignet, dass keine Schäden zu befürchten seien. "Es ist zwar zu spüren, aber es ist so tief, dass ich keine Schäden erwarten würde", sagte die Geophysikerin Jana Pursley der Nachrichtenagentur Reuters.

