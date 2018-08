Weite Teile Europas stöhnen unter den extremen Temperaturen

EUROPAWEIT. Bis zu 48 Grad in Spanien, 31 am Polarkreis – und ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht.

Auch Rentiere flüchten in den Schatten Bild: APA/AFP

Nicht nur in Österreich stöhnen viele unter den extremen Temperaturen. In weiten Teilen Europas ist das große Schwitzen angesagt. Teils sogar mit tödlichem Ausgang.

Spanien/Portugal: Einem Hitzschlag erlag nahe Murcia im Süden Spaniens ein 40-jähriger Straßenarbeiter. Laut Obduktion erlag er einem Hitzschlag. Ebenfalls in dieser Region brach ein Pensionist (78) bei der Gartenarbeit tot zusammen. Die genaue Ursache ist hier noch unklar. Klar ist aber, dass Spanien und Portugal seit Tagen eine Hitzewelle heimsucht. Die gestern gemessenen 45 Grad in der Provinz Cordoba bzw. 44 in der Provinz Badajoz dürften aber noch nicht der Höhepunkt gewesen sein. Meteorologen sagen der Iberischen Halbinsel für dieses Wochenende bis zu 48 Grad voraus.

Schweiz: Wegen der anhaltenden Trockenheit drohen immer mehr Wasserquellen in den Schweizer Bergen zu versiegen. Für einige Almwirtschaften ist die Lage so kritisch, dass sie Wasser per Helikopter auf die Alpen fliegen lassen. Die Schweizer Armee hat heuer bereits neun solche Einsätze geflogen. Zudem lieferte ein privates Unternehmen bisher mehr als 300.000 Liter Wasser auf verschiedene Alpen.

Polarkreis: Ungewöhnliche Hitze führt im Norden Norwegens zu ungeahnten Gefahren: Schwitzende Rentiere suchen dort in Straßentunneln Abkühlung. Autofahrer sollten daher in und nahe Tunneln besonders vorsichtig fahren, rät die Straßenverkehrsbehörde. Der norwegische Wetterdienst meldete am Mittwoch einen neuen Rekordwert von 31,2 Grad in Finnmark, einer wichtigen Rentierregionen.

Schweden: Die hohen Temperaturen haben Schweden um eine seiner bedeutendsten Naturstätten gebracht: Der Kebnekaise-Berg ist nach Berechnungen von Wissenschaftern nicht länger der höchste Punkt des Landes. Grund dafür ist das dramatische Abschmelzen des Gletschers auf dem mehr als 2000 Meter hohen Berg.

