Waldbrände bereits aus Weltall ersichtlich

KALIFORNIEN. Zwei im Norden wütende Feuer haben sich rapide ausgeweitet und sind zum größten jemals in dem US-Staat registrierten Waldbrand geworden.

Das Ausmaß der Brände ist auch von der Internationalen Raumstation (ISS) ersichtlich. Bild: Ricky Arnold (Twitter)

Die als Mendocino Complex bezeichneten Brände hätten inzwischen knapp 115.000 Hektar Land verbrannt - ein Gebiet, das beinahe der Größe der Metropole Los Angeles entspreche, teilten die Behörden am Montag mit. Mittlerweile seien die Waldbrände auch von der Internationalen Raumstation (ISS) sichtbar, wie der US-Amerikanische Astronaut "Ricky" Arnold gestern twitterte.

Plumes of billowing smoke from the #CaliforniaWildfires stretch eastwards toward to the Rocky Mountains. pic.twitter.com/hGNO9XQbjB — Ricky Arnold (@astro_ricky) 6. August 2018

Ein Hochdruckgebiet habe wärmere Luft, Trockenheit und starke Winde in die Region gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Lediglich 30 Prozent des Brandes seien eingedämmt. Weiter nördlich in Kalifornien wütet derzeit zudem das sogenannte Carr-Feuer. Insgesamt kamen durch die verschiedenen Brände in dem Wesetküstenstaat in den vergangenen Wochen bereits elf Menschen ums Leben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Kalifornien außergewöhnlich schwere Wald- und Buschbrände gegeben. Das sogenannte Thomas-Feuer, das am 4. Dezember ausbrach, war zuletzt als schlimmster Brand in der jüngeren Geschichte des US-Staats eingestuft worden. Das als Mendocino Complex bezeichnete Feuer verbrannte inzwischen bereits mehr Land.

14.000 Einsatzkräfte im Kampf gegen die Flammen

In ganz Kalifornien kämpfen derzeit rund 14.000 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Wetterbericht für die kommenden Tage verspricht kaum Besserung - es soll weiterhin heiß und trocken bleiben. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in dem Bundesstaat außergewöhnlich schwere Wald- und Buschbrände gegeben. Der vormals größte registrierte Brand, das Thomas-Feuer, hatte vor nur acht Monaten rund 113.000 Hektar Land zerstört.

Trump: Umweltrecht verschlimmert Brände

US-Präsident Donald Trump sorgt inzwischen erneut für Aufregung. Er beklagt auf seinem Lieblingskanal Twitter, dass zwar riesige Wassermengen zur Löschung der Brände bereit stünden, diese aber aufgrund der Gesetzeslage nicht dafür genutzt werden dürfen. Seine Empfehlung: Mehr Wald abholzen um die Ausbreitung der Brände zu stoppen.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. August 2018

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema