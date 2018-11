Waldbrände: Zahl der Vermissten auf 1011 gestiegen

LOS ANGELES. US-Präsident Donald Trump will heute nach Kalifornien reisen, um sich mit Betroffenen der schweren Waldbrände zu treffen.

Es bleibt nur Verwüstung. Bild: APA/AFP

Das teilte das Weiße Haus mit. In dem Westküstenstaat wüten seit der vergangenen Woche zwei große Brände. Das "Camp"-Feuer im Norden hat nach neuesten Angaben mindestens 71 Menschen das Leben gekostet. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in Kalifornien sind so viele Menschen bei einem Feuer in dem Bundesstaat gestorben.

Die Zahl der Vermissten stieg unterdessen nach einer Neuauswertung aller Notrufe drastisch von rund 600 auf 1011, wie der Sheriff von Butte County, Kory Honea, mitteilte. Die Feuerwehrleute machten unterdessen Fortschritte, die Brände zu löschen. Die Flammen im Raum Paradise sind mittlerweile nach Angaben der Behörden zu 40 Prozent eingedämmt. Im Süden Kaliforniens, wo das "Woolsey"-Feuer nahe Malibu zwei Menschenleben forderte, konnten die Brände zu fast 60 Prozent umzingelt werden. Dort waren zwei Menschen in den Flammen umgekommen.

Die Folgen der Katastrophen sind in weiten Teilen Kaliforniens spürbar. Die Behörden warnten vielerorts vor gefährlicher Rauchbelastung und schlechter Luftqualität. Im Raum San Francisco, rund 250 Kilometer südlich von Paradise, blieben Schulen und andere Einrichtungen am Freitag geschlossen. Viele Menschen auf den Straßen trugen Schutzmasken. Vor allem älteren Personen, Kranken und Kindern wurde geraten, in ihren Häusern zu bleiben.

> Video: Viele Tote nach Feuerdrama in Kalifornien

