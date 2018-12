Vor 750 Jahren begann die längste Papstwahl

ROM. Suche nach Pontifex dauerte 1005 Tage (von 1268 bis 1271) – Letztlich wurde sogar das Palast-Dach abgedeckt.

Die Menschen lieben das Konklave – und nicht zuletzt die Medien. Höchste Geheimhaltungsstufe, höchster Neuigkeitswert, Klatsch, katholisch und gesellschaftsfähig. Ein Ritual, das perfekt dazu geeignet ist, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Auch für viele Kardinäle ist die Papstwahl ein Höhepunkt ihrer Karriere. Das ist freilich in den vergangenen Jahrhunderten nicht immer so gewesen. Vor 750 Jahren begann die längste Papstwahl. Sie dauerte 1005 Tage.

Der Brauch des "conclave" (lat. "mit Schlüssel" verschlossener Raum) entstand im 13. Jahrhundert aus Verdruss über zu viele erfolglose Wahlgänge. Erst waren es rivalisierende stadtrömische Adelsfamilien, dann die Parteiungen der Ghibellinen und der Guelfen, also Parteigänger des Kaisers bzw. des Papsttums, die sich blockierten. An ihre Stelle trat schließlich der römisch-französische Gegensatz, der im 14. Jahrhundert zum Schisma von Avignon führte.

Am 29. November 1268 war Papst Clemens IV. gestorben – ein Franzose und Staufergegner, der von Rom in die rund 70 Kilometer nördlich gelegene Kleinstadt Viterbo ausgewichen war. Nur einen Monat nach der Hinrichtung des letzten Staufers Konradin ereilte auch den Papst der Tod.

Nur 20 Kardinäle

Die damals 20 Kardinäle, die am Sterbeort Viterbo zusammenkamen, zerfielen in zwei Blöcke. Eine Einigung schien von Anfang an aussichtslos. Aber da die Kardinäle Immobilien in Viterbo besaßen, war es auch nicht allzu schlimm, pro forma täglich zur Wahl im Bischofspalast zu erscheinen und ergebnislos in die eigene Residenz zurückzukehren. Ein weiteres Pro für die Verzögerung dürfte auch gewesen sein, dass die Kardinäle während der Sedisvakanz auf die nicht unerheblichen Einnahmen des Papsttums zugreifen konnten.

Wer sich allerdings ärgerte, waren die Stadtväter von Viterbo. Um den Einigungswillen zu befördern, beschlossen sie nach und nach immer schärfere Maßnahmen. Zuerst wurden die Stadttore geschlossen, um zumindest die Abreise von Kardinälen zu verhindern – drei waren inzwischen verstorben.

1270 ließ der Präfekt die Streithähne einschließen. Doch Speis und Trank blieben noch so gut, dass der Leidensdruck weiter erhöht werden musste. Im Frühjahr 1271 wurden die Rationen gekürzt; ohne Ergebnis. Im Sommer wurden die Kardinäle auf Wasser und Brot gesetzt; ohne Ergebnis. Im August schließlich, mitten in Italiens ärgster Sommerhitze, deckten wütende Bewohner das Dach des Bischofspalasts ab – um dem Heiligen Geist mehr Zuwege zu verschaffen.

So geschah es, dass am 1. September 1271, also nach 1005 Tagen, endlich eine Einigung zustande kam. Die Wahl fiel auf den Italiener Tebaldo Visconti, Erzdiakon von Lüttich. Damit freilich war immer noch kein Papst vorhanden – denn der Erwählte war gerade als Heilig-Land-Pilger unterwegs. So dauerte es bis März 1272, bis Visconti in Rom eintraf, zum Priester geweiht und als Papst Gregor X. (1271–1276) inthronisiert wurde.

Gregor X. legte 1274 fest, dass die Kardinäle das Wahllokal nicht mehr verlassen durften. Während der Wahl durften sie keine Erträge des Papsttums mehr an sich nehmen. So verdankt die Kirche eine ihrer bis heute spannendsten Zeremonien jener nervigen Wahl, die vor 750 Jahren begann.

