Vom Wildschweinkopf bis zum Piano: Was Hotelgäste mitgehen lassen

Eines Tages war das Piano nicht mehr da, das die Lobby eines italienischen Wellness-Hotels schmückte. Wie die Bilder der Überwachungskamera zeigten, hatten es drei Männer in Overalls einfach mitgenommen. Kuriose Diebstähle wie diesen hat das Portal Wellness Heaven gesammelt.

1.093 Hoteliers wurden befragt, welche Gegenstände ihre Gäste besonders gerne mit nach Hause nehmen. Die Umfrage brachte nicht nur Kuriositäten wie ein gestohlenes Piano ans Licht, sondern auch bemerkenswerte Unterschiede bei Diebstählen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels.

Die Herkunft spielt genauso eine Rolle: Österreichische Hotelgäste lassen Geschirr und Kaffeemaschinen deutlich häufiger mitgehen als Gäste aus anderen Ländern. Frankreich ist die Nation, die mit Abstand am häufigsten Fernsehgeräte und Fernbedienungen stiehlt. Italiener haben es hingegen auf Weingläser abgesehen, Schweizer packen gerne den hoteleigenen Haarföhn ein. Bei den Deutschen oder Holländern steht offenbar der praktische Nutzen im Vordergrund: Sie bevorzugen Klopapier, Handtücher oder Kosmetikartikel.

Wie Sterne das Diebesverhalten beeinflussen

Ob jemand in einem Vier- oder in einem Fünf-Sterne-Hotel nächtigt, beeinflusst die Wahl der "Souvenirs" in hohem Maße, hebt Wellness Heaven hervor. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwa hochwertige Fernsehgeräte gestohlen werden, ist in Fünf-Sterne-Hotels neun Mal so hoch. Kaffeemaschinen verschwinden im höchsten Segment mehr als fünf Mal so oft. Auch Matratzen oder Decken sind weniger sicher. Vier-Sterne-Gäste begnügen sich dagegen öfter mit Handtüchern, Kleiderbügeln, Batterien oder Fernbedienungen.

Skurrile "Andenken"

Neben den Klassikern unter den Hotel-Mitbringseln gibt es auch skurrile Diebstähle. In einem englischen Hotel hatte ein Gast die Nummern auf der Zimmertür abmontiert, ein französischer Hotelier erzählte davon, wie ein Gast einen ausgestopften Wildschweinkopf stibitzen wollte.

Ein böses Erwachen gab es in einem Hotel im Sauerland, als über Nacht die Stereoanlage aus dem Wellness-Bereich gestohlen wurde. In einem anderen Wellness-Hotel wurde das Besteck immer weniger, bis sich herausstellte, dass ein Stammgast bei jedem Besuch zugelangt hatte.

Die 1.093 Hotels, deren Management an der Umfrage teilgenommen hat, befinden sich vorrangig in Europa, mit Schwerpunkten auf Deutschland, Österreich und Italien. Im 4-Sterne-Segment wurden 602 Hoteliers befragt, im 5-Sterne-Segment 491. Alle Ergebnisse finden Sie hier.

