Video: Rapper schlugen sich am Flughafen die Köpfe ein

PARIS. Eine Abflughalle am Paris Flughafen Orly musste wegen Randalen kurzzeitig geschlossen werden. Zwei Rapper sowie ihre Begleiter hatten sich die Köpfe eingeschlagen.

Der französische Rapper Kaaris wurde wie sein Kontrahent verhaftet. Bild: GEOFFROY VAN DER HASSELT (AFP)

Jetzt sind die zwei Musiker in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen soll am 6. September der Prozess gemacht werden, wie der Radionachrichtensender FranceInfo und andere Medien am Samstag meldeten. Neun Begleiter der beiden seit Jahren verfeindeten Musiker Booba und Kaaris bleiben ebenfalls in Haft.

Videoclips zeigten eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einer Anzahl von Männern im Duty-Free-Bereich, während andere Passagiere eiligst das Weite suchten.

Die beiden Rapper waren nach einem Bericht des Fernsehsenders BFMTV auf dem Weg zu zwei verschiedenen Auftritten in Barcelona. Booba ist einer der berühmtesten Rapper in Frankreich. Er und Kaaris kennen einander bereits seit 2011.

