Video: "Gilmore Girls"-Fan bekommt am Set einen Heiratsantrag

Lange überlegen brauchte er nicht. Bei einem gemeinsamen Besuch am Set von "Gilmore Girls" ging Sebastian inmitten des Pavillon, in dem viele Szenen der Serie spielen, auf die Knie. Ein Video von diesem besonderen Moment postete Molly Larimer auf Twitter. "Ich bin so glücklich, den Rest meines Lebens mit ihm verbringen zu dürfen", schrieb die Glückliche darunter.

Dass sich ihr zukünftiger Mann ausgerechnet den Pavillon aus "Gilmore Girls" ausgesucht hat, liegt daran, dass Molly ein großer Fan der Serie ist. "Das war schon immer eine meiner Lieblingsserien."

Ganz spontan war der Antrag nicht: Bei der Studiotour sollte das Paar eine Szene aus "Gilmore Girls" nachspielen. "Im Pavillon sagte Sebastian dann, dass wir aus einem bestimmten Grund dort seien", erzählt Molly Larimer.

So I didn’t even mention it but Gilmore Girls has always been one of my favorite shows and Sebastian planned the perfect proposal and actually proposed in the actual Stars Hollow gazebo!! I’m so lucky and so happy to spend forever with him ? #wbtourhollywood #GilmoreGirls pic.twitter.com/i7yqU4hUTS