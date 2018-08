Verwahrloste Kinder möglicherweise für Schulmassaker trainiert

Religion = Opium fürs Volk.

In letzter Zeit ist eben das Klientel einer besonderen Religion des öfteren auffällig geworden.

Überall wo die auftauchen herrscht Terror, Unterdrückung und die Verachtung anderer Glaubensrichtung wenn nicht sogar deren Verbot.

Besonders interessiert verfolge ich die aktivitäten dieser Regligionsgemeinschaft in Indien und wie jetzt gegen sie vorgegangen wird.



@ Karlchristian sagen kannst du immer was, es herrscht bei uns noch immer freie Meinungsäußerung, nur siehe die Posts unterhalb es bringt nichts.



Auch hier gilt das schöne Sprichwort *Wer nicht hören will muss fühlen*

und das werden sie, sehr bald sogar.



Und eine Religion die Kinder manipuliert, sogar mit Waffen ausbildet und deren weiteres Leben den Erwachsenen am Allerwertesten vorbei geht hat und hätte bei mir jeden Respekt verloren.

Auch über eine Aberkennung des Status einer staatl. anerkannten Religion sollte man bei solchen Fällen diskutieren dürfen.