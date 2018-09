Vermisstes Mädchen lebte jahrelang mit 40 Jahre älterem Mann zusammen

FREIBURG. Vor fünf Jahren verschwand die damals 13-jährige Maria H. aus Freiburg spurlos, dann hat sie sich überraschend bei ihrem Vater gemeldet. Die heute 18-Jährige korrigierte nun laut Polizei ihre ursprünglichen Angaben.

In ihrer ersten Vernehmung hatte die Deutsche angegeben, dass sie nach ihrem Verschwinden im Mai 2013 einige Zeit in Polen verbracht habe. Und zwar gemeinsam mit ihrem um fast 40 Jahre älteren Begleiter, von dem sie sich dann aber getrennt habe. Danach habe das Mädchen die meiste Zeit alleine In Italien gelebt.

Mit dem Rad nach Italien

Vielmehr war es aber so, dass sie vor zwei Jahren mit ihrem Begleiter eine Wohnung in Sizilien bezogen habe. Das sagte die 18-Jährige nach Ermittlerangaben vom Dienstag. Die beiden hätten Polen im Sommer 2013 verlassen. Auf Fahrrädern seien beide über osteuropäische Länder nach Italien gefahren, wo sie schließlich die gemeinsame Wohnung bezogen hätten. Der Festgenommene und die junge Frau finanzierten demnach ihren gemeinsamen Lebensunterhalt als Tagelöhner.

Auslieferung wird vorbereitet

Der seit 2013 mit Haftbefehl gesuchte H. war am vergangenen Donnerstag in einem leer stehenden Haus auf Sizilien festgenommen worden. Er war wegen Kindesentzugs mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Bei dem 57-Jährigen, der aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen stammt, wurden ein Rucksack mit mehreren tausend Euro und mehrere Handys gefunden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg bereitet derzeit einen Antrag auf Auslieferung des in Italien inhaftierten Manns vor.

Die heute 18-jährige Maria hatte sich in der vergangenen Woche überraschend bei ihrem Vater gemeldet und war dann von Freunden des Vaters aus Mailand nach Hause zurückgeholt worden - wir haben berichtet. Sie verschwand als 13-Jährige mit dem rund 40 Jahre älteren Mann und wurde von der Familie und der Polizei mehr als fünf Jahre lang gesucht.

