Vermisste 17-jährige in Flüchtlingsunterkunft gefunden

BERLIN. In Deutschland ist eine seit Freitag als vermisst gemeldete 17-jährige Jugendliche nach Polizeiangaben tot in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

(Symbolbild) Bild: Boris Roessler (APA/DPA/BORIS ROESSLER)

Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass das Mädchen aus dem rheinland-pfälzischen Unkel möglicherweise ermordet wurde. Eine Mordkommission ermittelt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nähere Angaben zu dem Verdächtigen machte sie zunächst nicht.

Ihre Eltern hatten die Jugendliche am Freitag als vermisst gemeldet. Daraufhin nahmen mindestens 150 Polizisten und Feuerwehrleute die Suche nach ihr auf, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte suchten mit zehn Tauchern in einem See, mit einer Drohne samt Wärmebildkamera sowie einem Hubschrauber der Bundespolizei. Das Technische Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus. Auch Rettungshunde waren dabei.

Einsatzkräfte fanden die Tote um circa 20 Uhr im benachbarten Stadtteil Menden. Sie waren Hinweisen von Spaziergängern nachgegangen, die am Nachmittag die Kleider und Handtasche des Mädchens neben dem Sieglarer See in der Nähe des Fundortes gesehen hatten. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz war, betreuten Notfallseelsorger die Angehörigen. Auch der Bürgermeister der Stadt, Klaus Schumacher, machte sich vor Ort ein Bild der Lage.

Die Polizei wollte am Montagmorgen weitere Details zu dem Kriminalfall bekanntgeben. Zur Nationalität der jungen Frau sowie des Tatverdächtigen lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor.

1 Kommentar susisorgenvoll (9244) 03.12.2018 07:18 Uhr Warum gibt es in Europa so viele dieser Verbrechen? Weil es keine Sharia gibt? Erst unlängst ein grauenhaftes Verbrechen in Freiburg, auch an einem Mädchen! Und jetzt das! Und dann wird diskutiert, ob ein Zaun um ein Heim für bereits auffällig gewordene und abgelehnte Asylanten deren Würde untergräbt? Ich verstehe die Welt nicht mehr! Antwort schreiben

