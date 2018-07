Venedig will Besuchern mit schlechtem Benehmen Leben schwer machen

Das sollte auch bei uns in Österreich Schule machen!!! Milliarden von Zigarettenkippen verschandeln das Straßenbild, auch die Natur: wieso müssen die Raucher, die Rücksichtslosen, die verblödeten Egoisten, auf Ruhebänken im Wald oder am Aussichtsberg rauchen um dann die Zigarettenstummel auf den Boden werfen? Ich glaube, soviele Natrenhäuser kann man nicht bauen, um die Umweltverdrecker einzusperren. Siehe auch zum Bespiel den Bericht über einen die Umweltsünder klagenden Hüttenwirt am Großglockner.