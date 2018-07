Unwetter in Japan: Bisher bereits rund 100 Tote

TOKIO. Dutzende Tote, auf Hausdächern auf Rettung wartende Menschen und mit Schlammmassen überzogene Straßenzüge – heftige Regenfälle haben in Japan schwere Zerstörungen angerichtet.

Bild: STR (JIJI PRESS)

Tagelange Rekord-Regenfälle im Zuge eines Taifuns lösten besonders im Westen des Landes Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Dutzende Häuser wurden zerstört und tausende weitere überschwemmt. Züge entgleisten, Brücken stürzten ein, Straßen wurden fortgespült. Bei Tokio gab es zudem am Samstag ein Erdbeben der Stärke 5,9.

Die Behörden waren am Sonntag in einer vorläufigen Bilanz von etwa 60 Todesopfern ausgegegangen. Am Montag war bereits von mindestens 100 Toten die Rede. Sieben Opfer seien am Montagmorgen in überschwemmten Wohngebieten der Stadt Kurashiki im Westen des Landes gefunden worden, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo News.

Insgesamt 54.000 Rettungskräfte sind nach Angaben der Regierung im Einsatz, darunter Soldaten und Polizisten. Besonders betroffen von den starken Regenfällen war die Region um die Millionenstadt Hiroshima. Dort gab es nach Angaben des Nachrichtensenders NHK alleine 39 Tote.

Regierungschef Shinzo Abe: "Die Hilfseinsätze, die Rettung von Leben und die Evakuierungen sind ein Wettlauf gegen die Zeit", sagte Abe nach einer Krisensitzung.

Die Wetterbehörde warnte vor weiteren heftigen Niederschlägen und Schlammfluten. Die Situation sei "extrem gefährlich". Regierungschef Shinzo Abe sagte, dass die Helfer gegen die Zeit arbeiteten.

Video: Tagelanger Dauerregen hat im Südwesten Japans schwere Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 83 Menschen sind ums Leben gekommen. Dutzende werden noch immer vermisst.

