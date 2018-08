Umfrage zur Sommerzeit endet heute

BRÜSSEL. Großes Interesse an Online-Befragung der EU, Ergebnis für morgen erwartet.

Soll die Sommerzeit abgeschafft werden? Über diese Frage können bis heute Abend rund 513 Millionen EU-Bürger online abstimmen. Voraussichtlich morgen will die EU-Kommission die Ergebnisse bekannt geben. Damit scheint die Kommission den Nerv ihrer Bürger zu treffen: Das Interesse war so groß, dass in den ersten Tagen die Server zusammenbrachen. Zur Hälfte der Laufzeit gab es mehr als eine Million Antworten.

Nach der Befragung will die Kommission entscheiden, ob weiterhin zwei Mal pro Jahr die Uhrzeit umgestellt wird oder ob ein Vorschlag zur Abschaffung vorgelegt wird. Das Europaparlament und einzelne Mitgliedstaaten hatten die Kommission beauftragt, zu prüfen, ob die derzeitige Regelung geändert werden sollte. Die Änderung müsste von den EU-Staaten und dem Europaparlament beschlossen werden. In Österreich wurde die Sommerzeit 1980 eingeführt und sollte helfen, Energie zu sparen. Seit 1996 gibt es eine EU-weite Regelung: Die Uhren werden am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag eine Stunde zurückgestellt. Die Österreicher sind laut Umfragen mehrheitlich für die Sommerzeit.

