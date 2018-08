Umfrage brachte deutliches Ergebnis: Europäer wollen immer Sommerzeit

Entscheidung über Aufhebung der Zeitumstellung liegt bei den Mitgliedsstaaten.

Die Mehrheit der an der Umfrage Beteiligten votierten für eine dauerhafte Sommerzeit in Europa. Bild: Erwin Wodicka

Die Gegner der Zeitumstellung in der EU können sich freuen: 80 Prozent der 4,6 Millionen Europäer (zwei Drittel davon aus Deutschland), die sich an der Online-Umfrage der EU-Kommission zu diesem Thema beteiligt haben, sind gegen die zweimalige jährliche Uhrenumstellung. Das geht aus ersten durchgesickerten Ergebnissen der Mitte August beendeten Umfrage hervor.

Die Teilnehmer konnten angeben, ob sie die Umstellung weiter wünschen oder für eine Abschaffung plädieren. Und sie konnten ankreuzen, ob im Fall der Fälle lieber dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit gelten sollte. Laut Deutscher Presseagentur (dpa) soll sich die Mehrheit für die ganzjährige Beibehaltung der Sommerzeit ausgesprochen haben. Details über die Zahl der Teilnehmer aus den einzelnen Ländern will die EU-Kommission "eher früher als später" in einem gesonderten Bericht vorlegen. Zunächst wollte Verkehrskommissarin Violeta Bulc ihre Kollegen informieren und sich mit ihnen beraten.

Parlament wird konsultiert

Welche politischen Empfehlungen die Kommission auf Basis der Ergebnisse aussprechen wird, ist offen. Die Umfrage sei nicht als Referendum angelegt gewesen und nur ein Element bei der Meinungsbildung der Kommission, sagte ein Sprecher. Jedenfalls werde das EU-Parlament konsultiert.

Von dort war der Auftrag gekommen, die ,Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit’ zu überprüfen. In einer Entschließung von Februar hatte das Parlament auf zahlreiche Studien verwiesen, die auf "negative Folgen für die Gesundheit der Menschen" durch die Sommerzeit verweisen.

Die Gegner der Zeitumstellung forderten angesichts der "überwältigenden Unterstützung aus der Bevölkerung" rasch einen Gesetzesvorschlag der Kommission. Denn die Zeitumstellung sei sinnlos und gefährlich – "vor allem für Kinder und Senioren", so Europaabgeordneter Heinz Becker (VP). Sollte die Umstellung auf die Sommerzeit in der EU abgeschafft werden, könnte jedes Land für sich entscheiden, ob es dauerhaft Sommer- oder Winterzeit haben will.

Das in Österreich zuständige Wirtschaftsministerium sprach sich bereits früher für die ständige Beibehaltung der Sommerzeit aus, will aber keinen Alleingang. Die Zeitumstellung sei "ein historisches Relikt ohne praktischen Nutzen für die Wirtschaft und die Bevölkerung", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

In Österreich wurde die Sommerzeit 1980 eingeführt. Unter dem Einfluss des Ölschocks erhofften sich die Regierungen damals von den hellen Abenden Energieeinsparungen. Erst 2001 wurden die Regelungen in der EU vereinheitlicht, also festgelegt, dass die Umstellung überall am gleichen Tag – am letzten Sonntag im März und Oktober – erfolgt.

