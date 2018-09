Umerziehungslager in China: "Jeder muss ein Chinese sein"

PEKING. Millionen Uiguren werden gefoltert und eingesperrt – Menschenrechtsgruppen fordern Sanktionen gegen das Regime in Peking.

Aktivisten machen auf die Not der muslimischen Minderheit aufmerksam. Bild: Reuters

Sie werden misshandelt, gefoltert und willkürlich in Umerziehungslagern eingesperrt: Die chinesische Regierung betreibt nach Angaben von Human Rights Watch im Nordwesten des Landes eine "systematische Massenkampagne" gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. In der gesamten Provinz Xinjiang würden die rund 13 Millionen Uiguren politisch indoktriniert, kollektiv bestraft und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, heißt es in einem 117 Seiten langen Bericht, den die Menschenrechtsorganisation vorstellte. "Die chinesische Regierung verübt in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen in einem Ausmaß, das wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben", sagte Sophie Richardson, Direktorin für China bei Human Rights Watch.

Der Bericht basiert vor allem auf Interviews mit Dutzenden uigurischen und kasachischen Flüchtlingen. Die chinesische Regierung begründet das harte Vorgehen mit der Sorge vor islamistischem Terror. So ist der Besitz eines Korans verboten, auch das Wort Allah soll keiner mehr in den Mund nehmen. Gebetsteppiche gelten als Kennzeichen des religiösen Extremismus.

"Wir mussten in dem Lager die chinesische Nationalhymne lernen und Lieder singen, in denen Staatsgründer Mao Zedong geehrt wird", berichteten Flüchtlinge. "Die Regierung will alles Muslimische ausrotten. Sie wollen eine homogene Nation, jeder soll und muss Chinese sein." Die Insassen werden ohne angemessene Gerichtsverfahren festgehalten und bekommen keinen Zugang zu Anwälten oder Angehörigen. Grundlage der Inhaftierungen seien meist vermeintliche Kontakte ins Ausland, berichten Helfer. Allein wegen der Nutzung von WhatsApp sei es schon zu Verhaftungen gekommen. Auch außerhalb der Hafteinrichtungen nehme die Unterdrückung durch eine "massive und ständige Überwachung" zu. Nachbarn würden ermutigt, sich gegenseitig auszuspionieren. Angesichts der "überwältigenden Beweise" forderten die Menschenrechtler Sanktionen gegen China.

